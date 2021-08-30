الاتحاد الأوروبى: نحن بحاجة لقوة رد سريع بعدما حدث فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال "يجب الاستفادة من دروس هذه التجربة، فنحن لم نتمكن، كأوروبيين، من إرسال ستة آلاف جندى للتمركز حول مطار كابول لتأمين المنطقة، وتمكنت الولايات المتحدة من ذلك ولم نتمكن نحن".
وذكر أن دول الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 27 دولة، يجب أن يكون لديها "قوة تدخل أولية"، يكون قوامها 5 آلاف جندى على الأقل. واستدرك بقوله "ستكون تلك القوات قادرة على التدخل السريع فى أى ظرف طارئ".
وقال بوريل إن الوقت حان للتحلى بالمرونة، مضيفا "يمكننا العمل بالعديد من الأشكال المختلفة".
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