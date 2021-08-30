أخبار اليمن : وفيات كورونا تتجاوز 4.5 مليون عالميا

وفيات كورونا تتجاوز 4.5 مليون عالميا
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 في العالم تجاوز 4.5 مليون شخص.
وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، فإن إجمالي الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في العالم وصل إلى 4 ملايين و500 ألف و135 وفاة.
ويتجاوز عدد الإصابات المسجلة في العالم بفيروس كورونا 216 مليون إصابة.
وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات، بسبب فيروس كورونا المستجد والذي تجاوز 637 ألف.
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