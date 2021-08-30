تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية، تعتبر من القرارات الهامة التي تتخذها المملكة العربية السعودية حالياً. ويرجع ذلك إلى ضرورة مواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا من خلال إتاحة بعض المنصات العلمية. وبالتالي يتم التعرف على مزيد من التفاصيل.

تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية

يجدر على المواطن أن يقوم بتسجل الدخول على منصة مدرستي من خلال رابط التسجيل المباشر للمنصة، وذلك من خلال:

يقوم المواطن بالدخول على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي من هنا.

بعد ذلك، يقوم المواطن بالضغط على زر “التسجيل”، وذلك حتى يتم الدخول على رابط تسجيل منصة مدرستي.

يقوم المواطن بادخال البينات الخاصة به، على سبيل المثال رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى استكمال باقي البيانات.

إلى جانب ذلك، يقوم المواطن بإضافة رمز التحقق الخاص به، والي يتم إرساله إلى الهاتف الجوال الخاص به.

ومع إنتهاء هذه الخطوة، يكون المواطن قد أتم خطوات التسجيل على منصة مدرستي.

تسجيل الدخول على منصة مدرستي مايكروسوفت

يتمكن المواطن من تسجيل دخول حساب مايكروسوفت، بجانب تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية، وذلك من خلال توفر الشروط التالية:

في البداية، يقوم المواطن بالدخول على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي التعليمية.

بعد ذلك، يقوم المواطن بالضغط على زر”تسجيل الدخول”، ثم يقوم بكتابة البيانات الخاصة به.

كما ينبغي الذكر، أن على المواطن أن يقوم بإختيار الطريقة التي تناسبه في التسجيل، وهي مايكروسوفت.

والجدير بالذكر، أن من أهم شروط تسجيل المواطن، أن يكون لديه حساب على مايكروسوفت.

ومن خلال كتابة البيانات، والتأكد من صحتها، يكون المواطن قد حصل على حساب يجمع مع بين منصة مدرستي، حساب ميكروسوفت.

طريقة تسجيل الدخول في منصة مدرستي عن طريق توكلنا

يجب على المواطن أن يتبع طريقة التسجيل في منصة مدرستي من توكلنا، وذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول على منصة توكلنا، أو من خلال الدخول على الموقع الرسمي لموقع توكلنا من هنا.

بعد ذلك، يقوم المواطن بتسجيل الدخول من خلال الإسم، ورقم الهوية الخاص به.

يتم الضغط على أيقونة حسابي، وبعد ذلك يتم الضغط على زر “حساب مدرستي”.

يقوم الطالب بتحديد إسم المتسخدم، ثم يتم الضغط على الأيقونة الخاصة “بإرسال كلمة المرور”

بالإضافة إلى أن التطبيق سوف يقوم بإرسالة رسالة نصية التي تحمل كلمة المرور الخاصة بالطالب.

يمكن بعد ذلك للطالب أن يقوم باستخدام هذه الكلمة حتى يتمكن من تسجيل الدخول على رابط منصة مدرستي بدون توكلنا.

وفي الختام، يمكن أن نؤكد على تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية، لكل من الطلاب، وقادة المدرسة، والمعلمين والطلبة، وذلك من خلال طريقة توكلنا، ومايكروسوفت، بالإضافة إلى تسجيل الدخول منصة مدرستي نظام نور.