رابط مدرستي مواعيد المنصات التعليمية في مرحلة رياض الأطفال والابتدائية 1443 في المملكة العربية السعودية، بعد إعلان عودة الدراسة حضوريا في جميع المدارس للصفوف المتوسطة وكذلك الثانوي، نجد إن وزارة التربية والتعليم قامت بعمل استثناء لمرحلة الابتدائي ورياض الأطفال طوال العام الدراسي الحالي، وذلك لعدم تجاوز تلك الاطفال مرحلة الحصول علي التطعيم، وفي الوقت نفسة تم التصريح بامكانية عودة الدراسة حضوريا لجميع المراحل في حالة تطعيم 70% من سكان المملكة بشكل عام، ومن ناحية أخرى نجد عدم السماح للطلاب بالدخول للمدرسة الا في حالة إبراز حالة التلقيح وهي تشمل جرعتين، اما الطالب الحاصل علي جرعة واحدة يعتبر غائب لمدة أسبوعين لحين تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

مواعيد المنصات التعليمية في مرحلة رياض الأطفال والابتدائية 1443

تم الإعلان عن مواعيد المنصات التعليمية في مرحلة رياض الأطفال والابتدائية 1443 في المملكة العربية السعودية، بحيث تكون خلال الفترة المسائية من الساعة 3.30 عصرا حتي الساعة 7 مساء، وذلك ليتم تقديم كافة المساعدات المطلوبة من اولياء الامور لهؤلاء الطلاب الذين يحتاجون الي مساعدة واشراف ولي الامر، كذلك لتكون ربة المنزل متفرغة تمام لمساعدة أبنائها و تقديم كافة المعلومات التي تساعدهم، حيث إن منظومة التعليم الإلكتروني تقوم علي التعاون المشترك بين الاسرة والمدرسة والادارة التعليمية بشكل عام.

منصات التعليم الإلكتروني في السعودية

بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد أسرعت وزراة التربية والتعليم في السعودية الي تفعيل خدمات التعليم الإلكتروني، وكان نظام نور ومنصة مدرستي ومنصة روضتي ضمن ابرز الخدمات الالكترونية التي قدمتها الوزراة للطلاب، وتتيح منصة مدرستي امكانية تواصل مع المعلمين والمعلمات مباشرة، وتقديم شروحات مقصلة للمنهج التعليم باكثر من وسيلة، ولضمان تغطية الفروق الفردية بين الطلاب تم تعيين 45 الف مصدر تعليمي مختلف، حتي لا تقف اي عقبات للتعلم أمام الطلاب، بالإضافة الي تعيين برنامج الدعم الفني للتواصل المباشر في حالة وجود مشكلة لدي الطلاب، وتستمر المنصة في العطاء وتقديم محتواها التعليم الإلكتروني، حتي انها حصلت علي مراكز عالمية مرموقة في تصنيفها ضمن افضل منصات تعليمية إلكترونية تفيد الطالب علي مستوي العالم.