القبض على امرأة تجمع التبرعات لداعش فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام ألمانية، أعلن الادعاء العام الاتحادى فى مدينة كارلسروه، القبض على الألمانية بناء على أمر اعتقال فى مدينة جيريتسريد، اليوم الإثنين.

وكشف الادعاء العام عن اتهامات للمرأة بأنها ساعدت عراقيًا محتجزًا احتياطيًا منذ بداية العام، لافتة إلى أن هذا الرجل متهم بلعب "دور مركزى فى جمع أموال فى ألمانيا لداعش"، وحول أموالاً إلى سوريا ولبنان عدة مرات.

كما أوضح الادعاء العام أن المعتقلة كانت تتصل بنساء داعش، وأنشأت حساب تبرع لامرأة كان سيتم تحريرها من مخيم داعش الذى يشرف عليه الأكراد.