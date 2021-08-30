هايكو ماس يرفض التحدث إلى طالبان بشخصه

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالات إخبارية، قال ماس خلال زيارته إلى أوزبكستان، اليوم الإثنين: "ممثل الحوار للحكومة الألمانية مع طالبان هو الدبلوماسى ماركوس بوتسل، الذى يتفاوض حاليًا مع ممثلين عن الحكام الأفغان الجدد فى قطر"، موضحًا أن هذه هى القناة التى تستخدمها برلين إذا استمر الوضع على هذا النحو.

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