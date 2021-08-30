منصة مدرستي كيفية تسجيل الدخول كيف اسجل دخول علي روضتي 1443

منصة مدرستي كيفية تسجيل الدخول، تأتي من ضمن ابرز الأسئلة الشائعة والمتداولة حول المنصة التعليمية الإلكترونية الاولي في المملكة العربية السعودية، وكذلك السؤال حول كيف اسجل دخول علي روضتي 1443، ومع عودة النظام القديم الذي يتطلب وجود الطالب في المدارس والفصول المدرسية، إلا إن منصة مدرستي تستمر في العطاء وتقدم كافة المصادر التعلمية والبرامج والادوات التي تنمي مهارات الاكتساب المعرفي والعلمي لدي الطلاب، واستقبلت كافة مدن المملكة العربية السعودية بما تضمة من مدارس الألف من الطلاب منذ يوم الأحد الماضي، وذلك بعد تعيين بروتوكول معين لعودة طلاب المتوسط والثانوي وكذلك الجامعات، الآن أن طلاب الصفوف التعليمية الابتدائية والروضة يستمروا في الدراسة الإلكترونية، لحين تعيين موقفهم من اللقاح.

منصة مدرستي كيفية تسجيل الدخول

في حالة البحث عن منصة مدرستي كيفية تسجيل الدخول، فإننا نشير أنة يتوجب عليكم إتباع خطوات بسيطة، يمكنكم تطبيقها في ظرف دقائق معدودة، ومن ثم الدخول الي الصفحة الرئيسية للمنصة وبدأ فاعليات التعلم الإلكتروني، حيث إن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عينت تلك المنصة والتي حصلت علي مركز قوي ضمن اول 7 منصات عالمية، منذ عام 2020 وهو العام الذي انتشرت بة كورونا في كافة الدول، ولذلك اليوم يستمر التعلم من خلالها واليكم خطوات التسجيل

عليك عزيزي الزائر التوجة الي الصفحة الرئيسية في منصة مدرستي.

قم بإدخال بياناتك والتي تشمل رقم الهوية والأسم .

الان قم بإدخال كلمة السر التي تستخدمها مسبقا، وفي حالة فقدنها أو الرغبة في الحصول علي كلمة سر جديدة قم بالدخول الي مايكروسوفت لاستيعادة كلمة المرور.

في حالة صعوبة استخراجها من مايكروسوفت قم بالتواصل مع الدعم الفني المتاح اسفل الصفحة الرئيسية.

منصة روضتي 1443 للتعليم عن بعد

تم تعيين منصة مدرستي وكذلك منصة روضتي لطلاب المرحلة ماقبل التعليم الإبتدائي في المملكة العربية السعودية، وياتي ذلك في إطار خطط المملكة العربية السعودية لمنع تفشي كورونا، حيث حرصت وزارة التربية والتعليم علي منع من لم يتلقي اللقاح أو يتعذر تلقية إن يتعرض لخطر الاصابة، ويمكن لولي الأمر وللطالب زيارة المنصة والتواصل مع المعلمين والمعلمات، وذلك بإتباع نفس الخطوات السابق توضيحها.