أفغانستان: مقتل 10 مدنيين بينهم أطفال فى الهجوم الأمريكى على كابول

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "طلوع" الأفغانية، أكد السكان فى المنطقة التى استهدفتها القوات الأمريكية، أن أطفالاً سقطوا ضمن القتلى. وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يحققون فى الواقعة، مؤكدين فى الوقت ذاته أنهم عثروا على متفجرات فى السيارة المستهدفة.

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