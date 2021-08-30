خطوات وطريقة التسجيل في حساب المواطن 2021 تسجيل جديد برقم الهوية إلكترونيًا

يرغب الكثير من المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي للحصول على الدعم الشهري الذي يتم تقديمه من البرنامج تبعًا للضوابط الخاصة بالقبول بالبرنامج، حيث حددت الحكومة السعودية طريقة سهلة وبسيطة لكي يتم التقديم على الدعم الخاص بحساب المواطن عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة أو من خلال التطبيق الخاص بالموقع، وسوف نوضح من خلال هذه السطور الطريقة الصحيحة اللازمة لكي تسجل في حساب المواطن للحصول على الدعم.طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن
يمكن إجراء التسجيل إلكترونيًا في برنامج حساب المواطن للحصول على الدعم الشهري وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن من خلال الموقع الخاص به على الإنترنت أو من خلال تطبيق حساب المواطن الذي يتم تحميله على الهاتف.
- من خلال الصفحة الرئيسية يتم اختيار أيقونة تسجيل جديد.
- يقوم المستخدم بالتسجيل من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية وكافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.
- إدخال رقم الجوال الخاص بالمستخدم ومن ثم إدخال رمز التحقق المرئي ومن ثم الضغط على أيقونة التسجيل.
- سوف يتم بحث الطلب ليتم الرد برسالة نصية عبر رقم الجوال الخاص بالمتقدم للحصول على الدعم.
تم تحديد مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة بالحصول على دعم حساب المواطن والتي جاءت على النحو التالي:
- يشترط أن يكون المتقدم للحصول على دعم حساب المواطن حاصل على الجنسية السعودية.
- من الضروري أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.
- ألا يكون المتقدم للحصول على الدعم متواجد في إحدى دور الإيواء والسجون داخل السعودية.
- يقوم برنامج حساب المواطن بتحديد قيمة الدعم من خلال عدد أفراد الأسرة.
الوسوم
يرغب الكثير من المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي للحصول على الدعم الشهري الذي يتم تقديمه من البرنامج تبعًا للضوابط الخاصة بالقبول بالبرنامج، حيث حددت الحكومة السعودية طريقة سهلة وبسيطة لكي يتم التقديم على الدعم الخاص بحساب المواطن عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة أو من خلال التطبيق الخاص بالموقع، وسوف نوضح من خلال هذه السطور الطريقة الصحيحة اللازمة لكي تسجل في حساب المواطن للحصول على الدعم.طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن
يمكن إجراء التسجيل إلكترونيًا في برنامج حساب المواطن للحصول على الدعم الشهري وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن من خلال الموقع الخاص به على الإنترنت أو من خلال تطبيق حساب المواطن الذي يتم تحميله على الهاتف.
- من خلال الصفحة الرئيسية يتم اختيار أيقونة تسجيل جديد.
- يقوم المستخدم بالتسجيل من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية وكافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.
- إدخال رقم الجوال الخاص بالمستخدم ومن ثم إدخال رمز التحقق المرئي ومن ثم الضغط على أيقونة التسجيل.
- سوف يتم بحث الطلب ليتم الرد برسالة نصية عبر رقم الجوال الخاص بالمتقدم للحصول على الدعم.
تم تحديد مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة بالحصول على دعم حساب المواطن والتي جاءت على النحو التالي:
- يشترط أن يكون المتقدم للحصول على دعم حساب المواطن حاصل على الجنسية السعودية.
- من الضروري أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.
- ألا يكون المتقدم للحصول على الدعم متواجد في إحدى دور الإيواء والسجون داخل السعودية.
- يقوم برنامج حساب المواطن بتحديد قيمة الدعم من خلال عدد أفراد الأسرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات وطريقة التسجيل في حساب المواطن 2021 تسجيل جديد برقم الهوية إلكترونيًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.