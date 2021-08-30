بلاك بورد blackboard الكليات التقنية شرح طريقة الاستخدام لجميع الجامعات في السعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية خلال الأيام الأخيرة عن طرح تبني برنامج بلاك بورد نظام رايات، والذي يعد أحد البرامج الهامة التي جاءت بالتعاون مع الحكومة السعودية ليتم من خلاله التدريب في بلاك بورد الكلية التقنية رايات، حيث يعد نظام هام يمثل أهمية كبيرة للطلبة الجامعيين في جميع المجالات، لتقديم الكثير من الخدمات التدريبية والتأهيلية للطلاب التي تساعدهم بشكلٍ كبير في التعلم والعمل فيما بعد، وقد تم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالتسجيل في برنامج بلاك بورد نظام رايات الكلية التقنية بالسعودية، وسوف نوضح من خلال هذا المقال كيفية التسجيل في بلاك بورد نظام رايات الكلية التقنية.

نظام بلاك بورد التقنية رايات

تم إتاحة نظام التسجيل الذاتي في نظام بلاك بورد الكلية التقنية رايات لكي يتم التقديم في التدريب التقني والمهني من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية، حيث يتم التدريب من قبل الطلاب المتقدمين من خلال اختيار المواد التقنية الذي يرغب في دراستها لكي يتم تطوير المهارات الخاصة به، وكذلك تنمية مهاراته الخاصة.

التسجيل في بلاك بورد نظام رايات

تم تفعيل نظام التسجيل الذاتي في بلاك بورد نظام رايات للتدريب التقني والمهني من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة العامة للتدريب المهني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: