عاجل.. التحالف العربى يدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه جازان

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى فى اليمن بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير صاروخ باليستى أطلقته ميليشيات الحوثى باتجاه جازان.



جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى فى اليمن بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير صاروخ باليستى أطلقته ميليشيات الحوثى باتجاه جازان. وقال التحالف فى بيان، إن "كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيات الحوثية".

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