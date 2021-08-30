إيران: شعب لبنان ثرى لا يستحق معونة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، إن "إرسال حمولات الوقود إلى زبائن إيران أمر سيادى يتعلق بحق إيران ببيع النفط والوقود إلى أى دولة تشتريه منها، وبالتالى فإن الولايات المتحدة أو أى دولة أخرى ليست فى وضع يخول لها أن تكون فوق القانون وتمنع التجارة المشروعة".

وأضاف متحدث الخارجية الإيرانية: "بعنا الوقود إلى لبنان، وسنكرر ذلك متى ما طلبته أى دولة"، مؤكدًا فى الوقت ذاته على أن "الشعب اللبنانى شعب ثرى وليس بحاجة إلى معونة، وما يحتاجه فقط هو أن تكف بعض الدول عن تسييس القضايا وتترك اللبنانيين يؤمنون احتياجاتهم بأنفسهم".