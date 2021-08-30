ألمانيا تدعو الصين وروسيا إلى محادثات حول أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وخلال زيارته إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، اليوم الإثنين، قال ماس إن هناك جهودًا "لجلب جميع اللاعبين الدوليين المهمين إلى طاولة واحدة، وسيكون من المهم وجود روسيا والصين معهم"، لافتًا فى الوقت ذاته إلى المحادثات الجارية مع مجلس الأمن الدولى لاستصدار قرار حول أفغانستان، معتبرًا أن ذلك هو ما سيكشف عن مدى استعداد بكين وموسكو للتعاون.

وأشار ماس إلى أنه من المقرر عقد مؤتمر حول الدول المجاورة لأفغانستان، ومن بينها "أوزبكستان وطاجيكستان وباكستان وتركمانستان وإيران والصين".

يذكر أن روسيا والصين لم تغلقا سفارتيهما فى كابول بعد استيلاء طالبان على السلطة فى أفغانستان، وذلك على عكس بقية الدول الغربية.