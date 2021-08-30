رابط تسجيل دخول منصة مدرستي schools.madrasati.sa و المنصة التعليمية روضتي بعد التحديث

يبدأ صباح اليوم الأحد ذهاب الطلاب والطالبات خاصة في المرحلة المتوسطة والثانوية إلى مدارسهم في كافة محافظات السعودية، سيكون الحضور في جميع المدارس سواء التعليم العام الحكومي أو المدارس الأهلية أو المدارس الأجنبية، حيث أكدت وزارة التعليم السعودية أنه تم السماح للطلاب من زادت أعمارهم عن 12 عاماً فأكثر، أم بالنسبة لمرحلة الروضة مرحلة الابتدائي سيتم متابعة الدراسة عبر الانترنت عبر منصة مدرستي، حيث يستطيع أولياء الأمور الطلاب الجدد الحصول علي رقم المرور عبر توكلنا للتمكن من تسجيل دخول منصة مدرستي، وتعتبر المنصة التعليمية مدرستي من أكثر المنصات التي استطاعت أن تواجه جائحة “كورونا”، حيث وصل عدد الطلاب والمعلمين الذين كانوا يستخدمون المنصة ستة ملايين وذلك بنسبة دخول وصلت 98 في المائة حيث كان هناك اهتمام كبير من المسؤولين في السعودية بالنظام الالكتروني لتوصيل المناهج للطلاب خلال أزمة كورونا التي كانت خلال العام الدراسي الماضي.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

طريقة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من أكثر الأشياء التي يهتم بها الطالب خاصة بعد ان بدأت الدراسة صباح اليوم كما يريد أولياء الأمور معرفة كيفية تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي:

يستطيع الطلاب واولياء الامور ان يقوم بالتسجيل الدخول الى منصة مدرستي

ثم يقوم الطالب بالضغط على التسجيل الدخول عن طريق اختيار حسابي

وبعد ذلك يقوم بكتابه اسم المستخدم وكلمه المرور

ارشادات تسجيل دخول مستخدم جديد في مدرستي

نشرت منصة مدرستي بعض توجيهات الى الطلاب وأولياء الأمور حتى يتم تسجيل دخول الى المنصة حيث طلبت منصة مدرستي ان يقوم الطالب او ولي الامر بعمل هذه الخطوات

يقوم بالضغط على ايقونة العوده الى المدارس ثم بعد ذلك يختار من القائمة الرئيسية تسجيل جديد بعد ذلك يقوم بتعبئة البيانات وهي رقم الهوية ورقم الاقامة ورقم الجوال بالنسبة للطالب ثم اضغط على أيقونة تحقق وسوف تصل للطالب رساله تحقق على الجوال الخاص بي والذي قام بتسجيله عبر نظام نور بعد ذلك يكتب رمز التحقق ثم سيظهر أمام الطالب اسم المستخدم سواء ولي الامر يقوم بالاحتفاظ بالاسم ورقم مرور حتى يستطيع الدخول مرة أخرى

خاصة اذا كان هذه أول مرة ليدخل فيها الطالب عبر منصة مدرستي او روضتي طالب جديد في الصف الاول ابتدائي او في رياض الاطفال فانه يمكن ان يكون باستخدام كلمه المرور من خلال تطبيق توكلنا وبالنسبه للمستخدمين السابقين يمكن الدخول الى منصة مدرستي من خلال كلمه المرور الذي يستخدمها حاليا وأكد الموقع انه لايمكن الدخول بكلمه المرور التي توجد في تطبيق توكلنا بعدها يتم تغييرها من المستخدم عبر منصه مدرستي وانه اذا تم نسيان كلمه المرور يمكن ان يقوم الطالب اولى الامر باستعادتها مره اخرى من خلال مايكروسوفت و عند فقدان كلمه المرور رقم الجوال لا لم يكن مسجل يمكن ان يراجع المدرسه لاعاده استخدام كلمه المرور مره اخرى.