100 دولة تتلقى ضمانات من طالبان بإجلاء رعاياها من كابول

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "سكاى نيوز"، أكدت هذه الدول فى إعلان مشترك، الاستمرار فى إصدار وثائق تتيح السفر لبعض الأفغان إلى كافة الدول. يشار إلى أن البنتاجون كان قد أعلن بدء سحب القوات الأمريكية بالفعل، حيث انخفض عددهم من 5800 عنصر إلى أقل من 4000.

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