طالبان: العفو عام لكنه ليس مطلقا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الإثنين، قال مجاهد: "هناك عفو عام، ولكن العفو ليس مطلقًا، ولا يشمل الشبكات العاملة تحت الأرض التى تخزن سلاحًا ومتفجرات، وتعمل بشكل منظم، خاصةً إذا كانوا من ذوى الخلفية العسكرية والاستخبارية".
ولدى سؤاله عن موعد إعلان طالبان لسياساتها الجديدة، قال متحدث الحركة: "نتعامل مع الجميع فى الداخل والخارج بحسن نية وانفتاح، طالما أن الطرف المقابل يتعامل معنا بالمثل، ولن نغير تلك الطريقة إلا فى حالة تغيير الطرف الآخر قواعد التعامل المبنى على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
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