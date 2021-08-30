“ONECS.TD” رابط نتائج البكالوريا تشاد 2021 وزارة التربية الوطنية برقم التسجيل bac.chad

أعلنت وزارة التربية الوطنية في تشاد رسمياً إعلان نتائج الثانوية العامة 2021، عبر رابط نتائج البكالوريا تشاد التابع للوزارة onecs.td. اليوم الإثنين الموافق 30 من شهر أغسطس 2021، بعد أن كان مقرر لها السبت الماضي وتم تأجيلها إلي اليوم لمزيد من التدقيق في الدرجات، حتى يتم التأكد من أن كل طالب حصل على درجته الفعلية ولم يظلم طالب نتيجة خطأ في الرصد والتجميع، وأصبح البحث عن النتيجة من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، من قبل الطلاب وأولياء أمرهم للاطمئنان على النتيجة الهامة التي تنقل الطالب من مرحلة التعليم الثانوي إل مرحلة الجامعة، وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عن إعلان النتائج إلكترونياً للطلاب حتى لا يتم التكدس بالمدارس، بسبب وباء كوفيد 19 المنتشر في تشاد وعظم دول العالم وفيما يلي طريقة الحصول على النتيجة إلكترونياً.

أولا يتم الدخول على الرابط الإلكتروني onecs.td .

. النقر على أيقونة نتائج البكالوريا 2021.

تسجيل اسم الولاية التابع لها الطالب.

كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب.

الضغط على زر عرض النتائج.

رابط نتائج البكالوريا تشاد 2021موقع وزارة التربية الوطنية تشاد

بذلت جمهورية تشاد متمثلة في وزارة التربية الوطنية مجهود كبير في ظل أمكانيات مادية متواضعة، أن توفر النتائج عن طريق الإنترنت حتى تحمي الطلاب من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، وهذا إنجاز كبير يحسب للوزارة التي تعمل بجد في رفع مستوى التعليم في تشاد، للنهوض بالبلاد وأعلنت الوزارة أنها أنهت كافة تفاصيل إعلان النتائج، التي سترفع اليوم بعد اعتمادها رسمياً من قبل الوزير المختص.

نتائج البكالوريا تشاد وزارة التربية الوطنية

يترقب ألاف الطلاب إعلان نتائج البكالوريا ظهر اليوم الإثنين، وتشير التسريبات من داخل وزارة التربية الوطنية أن معدل نسبة النجاح مرتفع مقارنتا بالعام الماضي 2020، وذالك نتيجة عرامات الوزارة الظروف الصعبة التي مر بها الطلاب جراء الوباء الذي أثر على تحصيلهم العلمي، مما دعا الوزارة للتخفيف في الامتحانات والوقوف بصف الطلاب في التصحيح، وإعطاء تعليمات للمدققين أن يكونوا في صف الطلبة والآن الكل يترقب لحظة رفع النتيجة.