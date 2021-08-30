رابط الاستعلام عن اسماء موظفي الاقتراع 2021 المفوضية العليا للانتخابات ihec.iq

الاستعلام عن اسماء موظفي الاقتراع 2021، زاد البحث في الفترة الأخيرة في جميع أنحاء المحافظات العراقية عن اسماء موظفي الاقتراع بالعراق لهذا العام 2021، حيث تقدم مئات المواطنين العراقيين للعمل في المفوضية العليا للانتخابات بالعراق، وسنتابع معكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع وكيفية معرفة اسماء المقبولين في موظفي الاقتراع، فتابعوا معنا أعزائنا مالمتابعين.

استمارة المفوضية العليا للانتخابات 2021

وقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن قرعة اسماء موظفي الاقتراع، حيث تحتاج المفوضية إلى موظفين وهذا لتنظيم العمليات الخاصة بالانتخابات وما يتبعها من مسئوليات بهذه الوظيفة، وهذا في العديد من المحافظات في جمهورية العراق العربية.

وقد أعلنت المفوضية التابعة لمجلس النواب العراق عن إعلان اطلاق قرعة إلكترونية لاختيار موظفي اقتراع تشرين، حيث إن التقديم عليها كان عبر استمارة إلكترونية يقوم الراغب في الوظيفة بتعبئتها إلكترونيا، وقد تقدم لهذه القرعة حوالي 900 ألف متقدم.

وقد تم قبول عدد يساوي 43 الف شخص تقريبا في هذه القرعة، منهم 13 ألف من موظفي الوزارة، وال30 ألف المتبقيين من الطلاب والخريجين، وسنتابع معكم طريقة استخراج كشف اسماء موظفي الاقتراع، فتابعوا معنا.

رابط الاستعلام عن اسماء موظفي الاقتراع 2021 ihec.iq

ويمكن للسادة المتقدمين بهذه القرعة معرفة ما اذا كانوا من المقبولين أم لا، وهذا إلكترونيا ودون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مصلحة حكومية للاستعلام عن اسماء الموظفين في المفوضية العليا للانتخابات في الجمهورية العراقية، وسنتابع معكم طريقة الحصول عليها إلكترونيا فتابعوا معنا.

وقد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن أسماء المقبولين الاقتراع للعام 2021، وهذا في العديد من المحافظات العراقية ومنها:

الرصافة ببغداد.

بغداد الكرخ.

دهوك.

اربيل.

السليمانية.

نينوي.

كركوك.

ديالي.

الانبار.

بابل.

ويمكنك معرفة اسماء موظفي الاقتراع 2021 pdf بكل سهولة إلكترونيا، وهذا عبر اتباع الخطوات التالية: