رابط منصة مدرستي madrasati تسجيل دخول المنصة التعليمية 1443 منصة روضتي

نوفر رابط منصة مدرستي madrasati التعليمية الجديد للطالب وولي الأمر والمعلم والمعلمة والمشرفين وقادة المدارس للدخول إلى المنصة التعليمية لمتابعة العملية التعليمية عن بُعد، وذلك بعد ما أعلنت وزارة التعليم عام عن آلية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، حيث قررت وزارة التعليم عام بالمملكة استمرار الدراسة عن بعد لبعض مراحل التعليم العام وفق الخطة الزمنية للدراسة أو التقويم الدراسي الجديد المُعدل، وسوف تستمر العملية التعليمية عن بُعد وفق الآلية التي تم العمل بها خلال العام الدراسي الماضي للمعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية بالمدارس ومكاتب التعليم، حيث أكدت الوزارة على استمرار العملية التعليمية رغم الظروف التي تواجها البلاد، وقد حققت منصة مدرستي نجاحاً كبيراً خلال الفصل الأول، إلى جانب البدائل التعليمية المختلفة، ومن خلال موقع ثقفني ننشر رابط المنصة منصة مدرستي 1443 التعليمية.

رابط منصة مدرستي madrasati

حرصاً من القيادة الحكيمة الرشيدة -حفظها الله تعالى ورعاها- على سلامة الأبناء والبنات وكافة منسوبي العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، وضماناً لاستمرار الرحلة التعليمية خلال الفصل الدراسي الجاري للعام الدراسي 1443، فقد تم التأكيد على استمرار الدراسة عن بعد لبعض مراحل التعليم العام بالمملكة.

وقد أعلنت الوزارة عن استكمال الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد لاستقبال ستة ملايين طالباً وطالبةً بالتعليم العام لاستكمال الرحلة التعليمية عن بعد للعام الدراسي الاستثنائي الجاري 1443، حيث أنهت الوزارة كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب من خلال منصة مدرستي للطالب وقنوات عين التعليمية الفضائية البالغ عددهم 23 قناة تعليمية، وقنوات عين دروس على منصة يوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية عين، وتطبيق الروضة الافتراضية.

وقد بدأت كافة المدارس بإدرارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم الأحد الماضي في توزيع 62 مليون كتاب مدرسي على كافة الطلاب والطالبات بمراحل التعليم عام، ويتم استلام اكتب المدرسية عن طريق التنسيق بين المدارس والطلاب وأولياء الأمور، ولا تغفل الوزارة عن تطبيق الإجراءات الوقائية عند تسليم الكتب، ومن يرغب في دخول منصة مدرستي التعليمية، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول (schools.madrasati.sa) وزارة التعليم.

طريقة تسجيل طالب في منصة مدرستي للطالب

تتيح منصة مدرستي التعليمية للطلاب والطالبات وأولياء الأمور إمكانية الدخول إلى المنصة عن طريق تعبئة بيانات المستخدم (اسم المستخدم – كلمة المرور)، حيث يتم إنشاء الحساب الشخصي الخاص بالطالب أو حساب مدرستي لولي الأمر من خلال المرور بخطوات يسيرة تتمثل في التالي:

الدخول إلى منصة مدرستي الصفحة الرئيسية باتباع الرابط الرسمي المرفق.

النقر على أيقونة “العودة إلى المدارس”.

بالقائمة الرئيسية الموجودة أعلى الصفحة، قم بالنقر على أيقونة “تسجيل جديد”.

تعبئة البيانات الأساسية للمستفيد (رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة – رقم الجوال) التأشير في مربع رمز التحقق.

النقر على أيقونة “تحقق”.

سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على بيانات منصة مدرستي تسجيل الدخول.

قم بالاحتفاظ ببيانات الدخول لمنصة مدرستي، ثم النقر على أيقونة “الدخول”.

اختر الفئة التابع لها سواء معلم أو طالب أو تابع للكادر التعليمي أو إداري أو ولي أمر.

تعبئة بيانات تسجيل الدخول (حساب مدرستي مايكروسوفت – حساب نظام نور).

ويمكنكم التعرف والإطلاع على طريقة تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي التعليمية للعام الدراسي الجديد 1443هـ لمعرفة كيفية إنشاء حساب جديد للطالب أو ولي الأمر من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

استرجاع بيانات منصة مدرستي توكلنا

قبل البدء في خطوات استرجاع بيانات منصة مدرستي التعليمية من خلال توكلنا، يجب العلم أنه على ولي الأمر أن يقوم بإضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة في تطبيق توكلنا حتى يتم عرض بيانات التابعين له (بيانات منصة مدرستي التعليمية)، ثم بعد ذلك يتم استرجاع بيانات المستفيد من خدمات منصتي مدرستي التعليمية من خلال تسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا.

ثم النقر على أيقونة الخدمات، وضمن خدمات التعليم ستجد أيقونة “بيانات منصة مدرستي”، قم بالنقر عليها ليتم عرض أسماء المستخدمين، وللحصول على كلمة المرور قم بالنقر على إرسال بعد التأشير في المربع بجوار الطالب أو تحديد الكل، وستصلك رسالة تحتوي على كلمة المرور، ويمكنكم معرفة الخطوات تفصيلاً من خلال الفيديو التالي:

آلية استخدام الجوال لدخول المدارس 1443

أصدرت وزارة التعليم تعميماً بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد اليوم وموضوعه هو اعتماد آلية استخدام الطلاب للهواتف الذكية من أجل دخول المدارس 1443، حيث اشترطت لدخول المدارس ضرورة التأكد من الوضع الصحي للطالب من حيث الإصابة بفيروس كورونا من خلال تطبيق توكلنا، والسماح للطلاب والطالبات بإدخال الهواتف الذكية للمدارس.

ويجب التأكيد على أولياء الأمور والطلاب باستخدام الجوالات فقط من أجل الدخول إلى المدرسة، وعدم استخدامها داخل الفصول بصورة خاطئة قد تعرضهم للمساءلة القانونية، وتقوم المدارس بتنفيذ برنامج توعية المجتمع المدرسي والتعليمي والمحلي بتعليمات وتنظيمات الاستخدام الأمثل للتقنية والسلوك الرقمي للوقاية من الاستخدام الخاطئ تجنباً لوصول بعض الممارسات للجرائم المعلوماتية.

بالفيديو.. طريقة التسجيل في منصة مدرستي

يتم الحصول على اسم المستخدم في منصة مدرستي من خلال آلية موضحة من قبل وزارة التعليم عام، حيث طبقت آلية التعليم عن بُعد من خلال منصة مدرستي التعليمية بهدف الوصول للهدف الرئيسي للعملية التعليمية وتحقيق الاستفادة منها لكل الفئات، لذلك يمكنك التسجيل مباشرةً في منصة مدرستي من خلال اتباع التالي:

الدخول إلى منصة توكلنا الإلكترونية وتسجيل حسابك في الموقع.

اختيار بيانات منصة مدرستي بعد الانتهاء من التسجيل.

سيظهر اسم المستخدم الخاص بك أو اسم المستخدمين التابعين لك.

انقر على إرسال كلمة المرور وستصلك رسالة SMS تتضمن كلمة المرور الخاصة بالمستخدم الذي تم اختياره.

وتختلف عملية الحصول على بيانات المستخدم على حسب نوع المستخدم، حيث تختلف خطوات الحصول على البيانات لولي الأمر عن الطالب والمعلم والمشرف وقائد المدرسة، ويجب العلم أن المعلومات التي يتم استخدامها عند إنشاء حساب مايكروسوفت أوفيس هي نفس معلومات دخول منصة مدرستي، ويمكنكم التعرف على خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية من خلال مشاهدة الفيديو التوضيحي التالي:

منصة روضتي عبر منصة مدرستي الصفحة الرئيسية

تم اليوم إضافة أيقونة روضتي من جانب وزارة التعليم عام ضمن الصفحة الرئيسية الخاصة بالدخول إلى منصة مدرستي التعليمية، وقد تم الإيضاح أنه يتم الدخول إلى منصة روضتي التعليمية عن طريق تعبئة حساب مايكروسوفت لأطفال روضتي، فمن يرغب في الدخول إلى منصة روضتي الافتراضية يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول الرسمي المرفق.

منصة مدرستي تطبيق توكلنا 1443

عند قيام ولي الأمر بإنشاء حساب جديد في منصة مدرستي لطالب مستجد في الصف الأول الابتدائي أو لطفل في منصة روضتي التعليمية، ويجد أن حساب الابن لا يظهر في تطبيق توكلنا، فيجب عليه أولاً التأكد من إضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة في حساب توكلنا لولي الأمر، وذلك لكي تمكن من عرض بيانات منصة مدرستي لهم.

إرشادات دخول منصة مدرستي أو روضتي

أوضحت وزارة التعليم عام بعض الإرشادات الهامة عند تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي أو منصة روضتي لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1443، ففي حال كنت مستخدماً جديداً بالصف الأول الابتدائي أو الروضة أو تمهيدي، فيمكنك استخدام كلمة المرور المتوفرة في تطبيق توكلنا.

وفي حال كنت مستخدماً سابقاً لمنصة مدرستي التعليمية، فيمكنك الدخول إلى المنصة عن طريق كلمة المرور الموجودة لديك، ويجب العلم أنه لا يمكن تسجيل دخول منصة مدرستي بكلمة المرور الموجودة في تطبيق توكلنا بعد تغييرها من جانب المستخدم، كما يجب العلم أنه في حال فقدان أو نسيان كلمة المرور الخاصة بك، يمكنك استعادة كلمة المرور عن طريق برنامج مايكروسوفت.

وعند مواجهة أي مشاكل أو صعوبات عند استعادة كلمة المرور، فيجب التواصل مع خدمة العملاء من خلال صفحة الدعم الفني، وفي حال فقدان كلمة المرور وكان رقم الجوال الخاص بك غير مسجلاً، فيمكنك مراجعة قائد المدرسة لإعادة تعيين كلمة المرور، ومن يرغب في الحصول على رابط منصة مدرستي madrasati يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

موقع منصة مدرستي madrasati تسجيل الدخول 1443

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام عن عودة المعلمين والمعلمات بشكل حضوري إلى مدارسهم اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ الثاني والعشرون من شهر أغسطس لعام 2021م في كافة المناطق والمحافظات بالمملكة، وذلك بعد أن حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا كشرط أساسي لدخول المنشآت التعليمية استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.

ويستعد معلمي التعليم العام للعام الدراسي الجديد 1443هـ باستكمال البرامج التدريبية والتطويرية خاصةً المناهج الدراسية والخطط الجديدة، بالإضافة إلى الاستمرار في متابعة تحضير الدروس ورفع الواجبات المدرسية والأنشطة اليومية، إلى جانب تهيئة كافة الطلاب والطالبات على استخدام منصة مدرستي التعليمية بالتزامن مع العودة الحضورية بالمدارس، ويتم تسجيل الدخول من خلال اتباع رابط منصة مدرستي madrasati الرسمي المرفق.

آلية الحصول على بيانات المستخدم من حساب القائد في منصة مدرستي

يتم الحصول على بيانات المستخدم عن طريق الحساب الخاص بمستخدم قائد المدرسة من خلال تصدير بيانات المستخدم “حساب مايكروسوفت” وكلمة السر للطلاب المسجلين بمدرسته، وذلك عن طريق اتباع خطوات يتم من خلالها إرسال رسالة لولي الأمر، وتتمثل هذه الخطوات في التالي:

تسجيل دخول منصة مدرستي من حساب القائد.

اختيار إدارة الطلاب من القائمة الرئيسية.

اختيار إدارة البيانات.

تعديل بيانات الطالب من أيقونة القلم.

النقر على أيقونة “عرض كلمة المرور الافتراضية.

يستخدم قائد المدرسة المعلومات الظاهرة أمامه لإرسال رسالة شخصية لولي الأمر تتضمن اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

طريقة تسجيل طالب في منصة مدرستي madrasati

تتيح منصة مدرستي أمام الطلاب والطالبات إمكانية التسجيل في حال عدم وجود حساب خاص بهم في مايكروسوفت، حيث يجب التأكد أولاً من امتلاك حساباً خاصاً به في نظام نور المركزي، ويتم ذلك من خلال الدخول إلى نظام نور التعليمي ثم تسجيل الدخول بالبيانات الشخصية (اسم المستخدم – كلمة المرور) ورمز التحقق.

ومن المفترض أن كافة الحسابات المتوفرة بموقع نظام نور لديها حساباً في مايكروسوفت، وفي حال عدم وجود حساباً خاصاً بالطالب في منصة مدرستي، ولم يتمكن من الدخول إلى المنصة التعليمية الرسمية ويوجد لديه حساباً خاصاً في نظام نور التعليمي، فيجب على الطالب التواصل مع فريق الدعم الفني عن طريق القنوات الرسمية المحددة للدعم الفني.

خطوات استخراج نتائج الطلاب منصة مدرستي madrasati

يمكن عن طريق تسجيل دخول منصة مدرستي للطالب وولي الأمر استخراج إشعارات الفترة الثالثة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442هـ، وذلك من خلال الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي التعليمية، ثم اتباع الخطوات التالية:

النقر على أيقونة “التقويم” من القائمة الرئيسية.

النقر على إشعارات الفترة الثالثة.

سيتم التحويل إلى بيانات الطالب.

في نهاية الصفحة تجد أيقونة “الملفات” قم بالنقر عليها، وسيتم تنزيلها على الجهاز الخاص بك.

قم بفتح الملف بصيغة pdf المتضمن إشعارات الفترة الثالثة.

قم بالبحث عن شهادة ابنك من الشهادات الموجودة بالملف، ويمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتيجة طالب من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

طريقة حل الواجبات المدرسية عبر منصة مدرستي madrasati

يتم دخول منصة مدرستي التعليمية لحل الواجبات المنزلية أو المدرسية التي بدأت أو التي انتهت أو الواجبات التي لم تبدأ بعد، ومن يرغب في التعرف على الخطوات يمكنه ذلك من خلال النقاط التالية:

دخول منصة مدرستي التعليمية من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

اختيار “المقررات والمصادر”.

النقر على “الواجبات”.

يمكن التعرف على حالة الواجب عن طريق النقر على الثلاث نقاط أعلى يسار الصفحة، وستجد الخيارات التالية (الكل – بدأت – انتهت – لم تبدأ).

سيتم عرض بيانات الواجبات وحالته سواء تم الحل أو لم يتم الحل أو لم ينتهي الحل حتى الآن بجانب كل واجب على حده.

ستجد بجانب كل واجب خياران (حل الواجب في حال لم يتم الحل – مشاهدة الواجب في حال تم الحل – استعراض الواجب).

ويجب الإطلاع دائماً على توقيت الانتهاء من حل الواجب، حيث يتم عرض المدة المتبقية بجانب كل واجب من الواجبات المدرسية، وبعد قيام الطالب بحل الواجب يتم النقر على أيقونة إظهار النتيجة، حيث يقوم النظام بالتصحيح الآلي للواجب، ومن ثم إظهار نتيجة الطالب.

تقديم الاختبارات النهائية 1442

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً كريماً يوم الخميس بتاريخ 12 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 25 مارس 2021م بتقديم الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني للعام الدرسي الحالي 1442هـ للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام ليصبح موعد بدء الاختبارات النهائية وفق التالي:

تبدأ اختبارات المرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء بتاريخ 13 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 1 رمضان 1442هـ. تبدأ إجازة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يوم الخميس 22 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 10 رمضان 1442هـ. تبدأ اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يم الأحد 18 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 6 رمضان 1442هـ. تبدأ إجازة المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الخميس بتاريخ 29 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 17 رمضان 1442هـ.

بدء الاختبارات النهائية عبر منصة مدرستي عن بعد

بدأت الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442هـ لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بدايةً من الصف الثالث وحتى الصف السادس الابتدائي اعتباراً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 13 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 1 رمضان 1442هـ.

وقد تم الإعلان من جانب بعض المدارس بالمملكة العربية السعودية بشكل رسمي عن إجراء الاختبار عبر منصة مدرستي للاختبارات دون تسجيل أي مشاكل أو صعوبات، كما تم الإعلان عبر الحسابات الرسمية لبعض مدارس المرحلة الابتدائية عن رصد الدرجات في نظام نور للنتائج 1442 من جانب المعلمين والمعلمات في المدارس.

تعليمات الاختبار عن بعد عبر منصة مدرستي

يجب على الطلاب والطالبات الاستعداد للاختبارات النهائية وتهيئة مكان مناسب مجهزاً بخدمة الإنترنت قبل بدء الزمن الفعلي للاختبار لتلاشي أي عطل فني الاتصال بالإنترنت، والتأكد من كتابة اسم الطالب رباعي واسم المدرسة التابع لها واسم الفصل بالنموذج.

كما يجب مراعاة ومراقبة الله تعالى والأمانة العلمية في الإجابة، ويرجى الالتزام بموعد بدء الاختبار وعدم التغيب عن الاختبار سوى بعذر طبي، ويجب قراءة السؤال بشكل دقيق، والإجابة بدون تسرع مع مراعاة الإجابة في الوقت المحدد للسؤال، ويجب العلم أنه لن يسمح بالعودة للسؤال مرة أخرى من أجل المراجعة أو التعديل على الإجابة.

وبعد انتهاء الوقت المحدد للإجابة عن السؤال، فسوف يتم احتساب الأسئلة الغير مجاب عليها “خاطئة”، وعند انقطاع الاتصال بالإنترنت خلال الاختبار، فيجب تجنب إغلاق المتصفح أو الخروج منه خلال إصلاح الانقطاع حتى لا يتم فقدان الفرصة في إكمال الاختبار، كما يجب الحرص على عدم ارتكاب مخالفة تصوير الاختبار وإرساله في مجموعات ومواقع التواصل الاجتماعي.

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