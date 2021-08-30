السعودية تطالب بوقف تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثى فى اليمن

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية السعودية اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على قاعدة العند العسكرية فى محافظة لحج اليمنية، معربة عن استنكارها الشديد للهجوم الذى أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.





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