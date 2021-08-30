جدة - نرمين السيد - وقال كليمان، فى تصريح له، إنه تم إغلاق المطار بسبب إنذار كاذب من أجهزة الفحص الأمنى، وأن مشكلة فنية فى أجهزة التحكم أدت إلى إطلاق صفارات الإنذار عن طريق الخطأ.
وأكد المتحدث باسم المطار حدوث تأخير كبير فى السفر وتعطل آلاف الركاب فى المطار، مشيرا إلى أنه فى غضون ذلك لم تتمكن الطائرات من الإقلاع أو الهبوط، وعاد المطار للعمل بشكل طبيعى مرة أخرى واستؤنفت الحركة الجوية ولكن ما زالت هناك تأخيرات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطار فيينا يستأنف عمله بشكل طبيعى بعد بلاغ بوجود متفجرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.