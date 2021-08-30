إيران ترد على أمريكا: من حقنا إرسال نفط لأى مكان ولا نسمح بالتدخل

جدة - نرمين السيد - وتابعت: إنه "من حق إيران إرسال النفط لأى مشتر وهذا شأن تجارى لا نسمح بالتدخل فيه"، مضيفة أن "أمريكا ليست فى موقع يسمح لها بمنع التجارة المشروعة بين الدول". وأكدت بأن "إيران جادة جداً فى تنفيذ سيادتها وستستمر فى بيع وقودها طالما هناك طلب عليه".

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