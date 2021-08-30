الخارجية الإيرانية: سفينة الوقود تواصل الإبحار باتجاه لبنان

جدة - نرمين السيد - وكانت ناقلة وقود إيرانية مخصصة لإمدادات شبكة الطاقة الكهربائية، اقتربت من الوصول إلى لبنان، بعدما أصبحت على مشارف قناة السويس.

وسبق أن أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، عن تجهيز ثلاث ناقلات لشحن وقود إيرانى إلى لبنان، لتخفيف النقص الحاد الذى يعانيه فى هذا المجال.