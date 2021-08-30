وضع إشارة الحجز التنفيذي على أسهم الكردي بقيمة 326 مليون

دوت الخليج :- اكدت معلومات انه تم وضع إشارة الحجز التنفيذي على أسهم لوليد الكردي . وقالت المعلومات : ان قيمة المحجوز عليه 326 مليون دينار أردني .

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