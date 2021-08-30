موقع التسجيل في منحة 300 دينار 2021 دخول رابط منصة أمان التونسية

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عمر شويل - جدة موقع التسجيل في منحة 300 دينار يبحث العديد من المواطنين في تونس الآن عن كيفية التسجيل في منحة 300 دينار التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية يوم الاثنين الماضي 23 آوت 2021، وفتح التسجيل يوم الثلاثاء 24 أوت 2021 لتوفير 300 دينار لجميع الأسر الفقيرة المستحقة في الدولة لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من المأكل والملبس والمسكن والمواصلات، ومن خلال هذا المقال سنتعرف معكم كيفية تسجيل في الموقع للحصول على300 دينار من خلال منصة أمان لتونس.

موقع التسجيل في منحة 300 دينار

صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، عبر موقعها الرسمي لصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن التسجيل في منحة 300 دينار:

في استقبال طلبات المواطنين.

ويعتبر ذلك جزء من الجهد المبذول من الحكومة لتزويد جميع المواطنين التونسيين بكافة الإمكانيات والقدرات ومساعدتهم على الظروف للعيش على حياة كريمة.

وقد أجرت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية دراسة لحالات جميع المواطنين ذات الدخل المحدود، ووافقت على منح هؤلاء المواطنين قيمة مالية 300 دينار، وذلك لأخفيتهم في هذا المنحة، والآن سوف نوضح لكم كيفية التسجيل في منحة 300 دينار من خلال الهاتف المحمول.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار على هاتفكم الجوال

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن إتمام عملية الموافقة على اتفاقية توزيع المساعدات الاجتماعية على:

جميع الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود في تونس.

وخاصة الأسر المتضررة من وباء كورونا الجديد.

والتسجيل بالدخول من خلال رابط إلى منصة أمان التونسية.

كما يمكنك التواصل من خلال رقم الهاتف 1021 برقم بطاقة الهوية الوطنية للتسجيل في منحة 300 دينار.

مع ملاحظة أن الصرف سيبدأ في 1 سبتمبر 2021.

الفئات المستحقة منحة 300 دينار 2021

حيث صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية في بلاغها أن إجراءات التسجيل المواطنين في الحصول على منحة 300 دينار تونسي استجابة لوباء كورونا المستجد لوزارة الشؤون الاجتماعية، وممثليها على النحو التالي:

الأشخاص ذات الأجور المنخفضة أقل من 180 دينار تونسي أو ما يساويه.

والمواطنين الذي ليس لهم تغطية في الضمان الاجتماعي ببلاد.

وكذلك الأشخاص المسجلين في الضمان الاجتماعي لذوي الدخل المنخفض في البلاد.

التسجيل في المساعدات الاجتماعية 300 دينار

صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية على موقعها على الإنترنت والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفاصيل التسجيل في منحة 300 دينار: