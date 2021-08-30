بايدن يعلن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد الإعصار ”إيدا”

صادق الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين على قرار إعلان ولاية لويزيانا الأمريكية منطقة كوارث بعد أن ضربها الإعصار "إيدا" وأمر بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود مواجهة الإعصار.
وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض، اليوم الاثنين: "المساعدات يمكن أن تشمل منحا للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروضا منخفضة الفائدة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وغيرها من البرامج لمساعدة الأفراد وأصحاب الشركات على التعافي من آثار الكارثة".
واجتاح الإعصار "إيدا" ولاية لويزيانا قادما من خليج المكسيك، أمس الأحد، فقطع الكهرباء عن مئات الآلاف. وكان قد وصل إلى اليابسة وهو في الفئة الرابعة.
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