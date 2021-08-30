طالبان تنتقد هجوم واشنطن فى كابول دون التنسيق معها

جدة - نرمين السيد - وكان مسؤولان أمريكيان، أكدا لوكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة نفذت ضربة عسكرية فى كابول أمس الأحد، على خلفية سماع دوى انفجار قوى فى العاصمة الأفغانية.
وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما، إن الهجوم استهدف مشتبهين فيهم بأنهم عناصر لجماعة "ولاية خراسان" التابعة لتنظيم "داعش".
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