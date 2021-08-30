جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مصدران مطلعان، إن تل أبيب لن تقبل لاجئين من أفغانستان، لكنها تدرس المساعدة فى نقلهم جوًا من القواعد العسكرية الأمريكية فى بعض دول الخليج والشرق الأوسط، إلى دول ثالثة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تل أبيب تدرس مساعدة واشنطن فى نقل اللاجئين الأفغان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.