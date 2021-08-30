طالبان تعلن ظهور زعيمها قريبا بشكل علنى

جدة - نرمين السيد - ويتزعم أخوند زاده "طالبان" منذ عام 2016، لكن دوره الفعلى ليس واضحا ويقتصر نشاطه المعروف على رسائل سنوية يوجهها فى أعياد المسلمين.

ولم يظهر أبدا منذ استعادت "طالبان" السيطرة على أفغانستان منتصف أغسطس تزامنا مع قرب انتهاء الانسحاب الأمريكي.

وكان مؤسس "طالبان" الملا محمد عمر، أيضا لا يحب الظهور العلنى ونادرا ما توجه إلى كابول، حين كانت الحركة تحكم البلاد خلال التسعينات، وتعتبر قندهار مهد الحركة.