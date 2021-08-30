إعصار إيدا.. بايدن يعلن «كارثة كبرى» فى لويزيانا

وحسبما نقلت "رويترز"، قال البيت الأبيض: "المساعدات يمكن أن تشمل منحًا للإسكان المؤقت، وإصلاح المنازل، وقروضًا منخفضة الفائدة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمنة، وغيرها من البرامج لمساعدة الأفراد وأصحاب الشركات على التعافى من آثار الكارثة".
وكان الإعصار "إيدا" ضرب ولاية لويزيانا، قادمًا من خليج المكسيك أمس الأحد، ما أدى إلى قطع الكهرباء عن مئات الآلاف من سكان الولاية.
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