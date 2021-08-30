إعصار إيدا.. بايدن يعلن «كارثة كبرى» فى لويزيانا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن حالة "الكارثة الكبرى" فى ولاية لويزيانا التى ضربها الإعصار إيدا، موجهًا بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود مواجهة الإعصار، حسبما أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين.





وحسبما نقلت "رويترز"، قال البيت الأبيض: "المساعدات يمكن أن تشمل منحًا للإسكان المؤقت، وإصلاح المنازل، وقروضًا منخفضة الفائدة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمنة، وغيرها من البرامج لمساعدة الأفراد وأصحاب الشركات على التعافى من آثار الكارثة".

وكان الإعصار "إيدا" ضرب ولاية لويزيانا، قادمًا من خليج المكسيك أمس الأحد، ما أدى إلى قطع الكهرباء عن مئات الآلاف من سكان الولاية.