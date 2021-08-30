كوريا الشمالية تعيد تشغيل مفاعل يونجبيون النووى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت الوكالة فى تقريرها السنوى: "منذ مطلع يوليو هناك ثمة مؤشرات، خاصةً تصريف مياه تبريد، بما يتماشى مع تشغيل المفاعل"، موضحًا أن المفاعل في يونجبيون يبدو متوقفاً منذ مطلع ديسمبر(كانون الأول) 2018.

وبحسب الوكالة، قد تؤشر إعادة العمل بهذا المفاعل، الى تبلغ قدرته 5 ميجاوت، على أن بوينج يانج تواصل برنامج التطوير النووى، منتهكة قرارات مجلس الأمن الدولى.

يذكر أن مصير هذا المجمع النووى كان إحدى نقاط الخلاف فى القمة الثانية بين الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، فى هانوى عام 2019، إلا أن هذه القمة باءت بالفشل أيضا.