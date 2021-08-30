وزير التخطيط يقدر نسبة الفقر في الأردن بـ 24%

دوت الخليج :- قدر وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، الأحد، نسبة الفقر في الأردن بـ 24%، وذلك في ارتفاع بلغ حوالي 6% بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال الشريدة: إن الحكومة "تنتظر مسح نفقات دخل الأسر لمعرفة نسبة الفقر في الأردن"، مشيرا إلى أن "آخر نسبة كانت 18% والجائحة أضافت من 6 إلى 7% ونسبة تقديرية 24%".

وتتجاوز نسبة الفقر الـ 25% في كل منطقة من مناطق جيوب الفقر في الأردن، وفق الشريدة.

وحتى الربع الأول من العام الحالي، بلغت نسبة البطالة في الأردن 25%، على ما أكد الشريدة الذي قال إن 50% نسبة البطالة بين الشباب، و28% بين النساء، وفق المملكة

وقال إن "معالجة التحدي الأكبر وهو البطالة فالاقتصاد بحاجة إلى تجسين بيئته الناظمة للاستثمار وممارسة الأعمال وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص للتشغيل ونحن بحاجة لدعم القطاعات الأكثر تضررا من كورونا".

وأشار الشريدة إلى أن عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية 185 ألف أسرة هذا العام. وأوضح أن "برنامج تكافل 3، استهدف الأسر التي فقدت مصادر دخلها بسبب تداعيات جائحة كورونا". وفي "القطاع غير المنظم 160 ألف أسرة سنستهدفها من برنامج تكافل هذا العام".

ويبلغ عدد الأردنيين الذين يتقاضون رواتب من برنامج "استدامة" حوالي 130 ألف عامل، أي 130 ألف فرصة عمل مهددة، وفق الشريدة.

وقال الشريدة إن الأردن بدأ بالخروج من الانكماش الاقتصادي الذي شهده العام الماضي والبالغ 1.6%، والبدء كذلك بإعادة النمو، لكن مستواه "ما زال متواضعا".

وحقق الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي نسبة نمو بلغت 0.3%، وستظهر نتائج الربع الثاني من هذا العام الشهر المقبل، وفق الشريدة.