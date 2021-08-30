متطلبات تشغيل منصة مدرستي وكيفية إنشاء حساب للاشتراك في المنصة ،سؤال يبحث عنه الكثيرمن الذين يهتمون بالعملية التعليمية ، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا الموجه الرابعة وتحوره فيما يعرف ب “دلتا بلس ، لهذا أطلقت وزارة التربية والتعليم نظام أو منصة مدرستي كخيار بديل للدراسة وجهًا لوجه في المدارس ، بدءًا من العام الدراسي الماضي في ظل وباء فيروس كورونا ، ويتضمن العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تدعم عمليات التعلم والتعليم ، حيث تم توفير دروس افتراضية آمنة من خلال برنامج Microsoft Teams School ، حيث يتفاعل المعلمون مع طلابهم ويناقشونهم ويجيبون على جميع استفساراتهم ، بالإضافة إلى إسناد المهام والأنشطة لهم من خلال منصتي. مدرستي التعليمية ،و توفر المنصة أيضًا أكثر من 45000 من الموارد التعليمية المتنوعة المناسبة للطلاب من كل المستويات التعليمية ، ويمكنكم من خلال منصة مدرستي تحميل كافة الكتب والمقررات لأي فصل دراسي في صيغة word أو pdf ، ويمكنك تحميل تيمز مدرستي والمشاركة جميعا في حل الأنشطة أو التكاليف المقدمة لكم ،وقد قامت الوزارة بإتاحة عملية تنزيل منصة مدرستي للطلاب كافة دون قيود أو شروط, وبالمجان ، حيث يمكنهم الحصول على المنصة في شكل تطبيق أو برنامج ، كما يمكنهم الدخول مباشرة إلى موقع منصة مدرستي إذا لم ترغب في تحميل منصة مدرستي .

متطلبات تشغيل منصة مدرستي وكيفية إنشاء حساب للاشتراك في المنصة

أقرت وزارة التربية والتعليم السعودية باعتماد نظام التعلم في بداية العام الدراسي الجديد ، وأكدت الوزارة على ضرورة إنشاء حساب مايكروسوفت للاشتراك في منصة مدرستي من قبل الطلاب ، لكي يتمكنوا من البدء بالتعليم الإلكتروني بالشكل النظامي المطلوب من قبل الوزارة ، وهنالك عدة خطوات يجب السير عليها لإنشاء الحساب ، وهي كالاتي :

أولا يتم تحميل تطبيق مدرستي.

الضغط على زر فتح والدخول لمنصة مدرستي.

قم بإنشاء حساب جديد ، أو أدخال رقم هاتفك وكلمة المرور إذا كان لديك بالفعل حساب على المنصة.

أدخال جميع البيانات التي تطلبها منك المنصة ، وهي اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك وكلمة المرور، ثم اضغط على زر “إنشاء حساب”.

تقوم بإنشاء حساب على منصة مدرستي.

إدخال كل هذه التفاصيل يمكنك الضغط على زر التسجيل ، وبعد ذلك ستنتقل مباشرة إلى الواجهة الرئيسية للتطبيق لتبدأ في استخدامه بكل سهولة.

كيف تقوم بتحميل تطبيق منصة مدرستي

لتحميل منصة مدرستي على جهازك وبأسهل طريقة قم بإتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع تنزيل منصة مدرستي الرسمي.

بعد ذلك الدخول إلى مكان التنزيل من خلال الصفحة الرئيسية.

قم بالضغط على أيقونة تنزيل منصة مدرستي.

الانتظار حتى يتم تنزيل تطبيق مدرستي رابط على جهازك والبدء بتسجيل الدخول.

وأخيراً يمكنك الدخول لمنصة مدرستي.

بعد تحميل منصة مدرستي ستجد المقررات الدراسية بشكلها الإلكتروني.

تحميل منصة مدرستي للوصول إلى الاختبارات و الواجبات.

فصول تقوية ودعم إلكترونية.

قائمة أسئلة كبيرة و شاملة لجميع المقررات الدراسية حيث تحتوي هذه القائمة على ما يقارب 100,000 سؤال.

منصة مدرستي تسجيل جديد ومشاركة تفاعلية بين منسوبي المدرسة والبيت عبر منصات تعليم تفاعلية.

خطط للدروس الإلكترونية بما يقارب 100.000 خطة.

طرق تعليم متنوعة لتلبية الفروق الفردية بين الطلاب ودعم تعلمهم.

إحصائيات و تقارير الطلاب في الإنجاز.

الأنشطة التعليمية التي يتضمنها تسجيل دخول مدرستيتعليمات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي أو منصة روضتي1443

أوضحت وزارة التربية والتعليم تعليمات دخول منصة روضتي أو مدرستي للطلاب الجدد للعام الدراسي 1443هـ وهي كالتالي :

أدخال كلمة المرور التي تستخدمها حاليًا.

لن تتمكن من تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي أو منصة روضتي من خلال كلمة المرور التي نثق بها بعد أن يقوم المستخدم بتغييرها.

تحتاج إلى التواصل مع الدعم الفني لمنصة مدرستي من خلال الصفحة المخصصة لذلك ، وعند ضياع كلمة المرور وعدم تسجيل رقم الهاتف المحمول يمكنك استشارة مدير المدرسة لإعادة تعيين كلمة المرور.

نموذج تشغيل لمنصة مدرستي للمدرسة الثانوية والمتوسطة1443

أوضحت الوزارة النموذج التشغيلي لاستئناف دراسة الحضور للعام الدراسي 1443 للمرحلتين المتوسطة والثانوية حتى تاريخ 30 أكتوبر ، أو الوصول إلى الحصانة الاجتماعية المطلوبة بنسبة 70٪ ، ويتكون نموذج التشغيل من الاتي :

يحضر الطلاب المحصنين إلى المدرسة بجرعتين يوميتين مع اختيار المكان المناسب حسب مرحلة الدراسة وكثافة الطلاب داخل الفصول.

سيكون حضور جميع معلمي المدارس الإعدادية والثانوية في مدارسهم.

يتم إنشاء الجدول الدراسي من قبل مدير المدرسة على منصة المدرسة وفي نظام نور ، ويجب أن يكون الجدول الزمني مطابقًا لجدول الفصول الدراسية وجهًا لوجه ، مع ربط الفصول بالمدرسين والمعلمات.

آلية الذهاب للمدرسة الابتدائية ورياض الأطفال عبر منصة مدرستنا1443

كشفت وزارة التربية والتعليم طريقة التشغيل لاستئناف التعلم عن بعد عبر منصة مدرستنا في العام الدراسي الجديد 1443 ومن خلال منصة رياض الأطفال في العام الدراسي 1443 هـ ، على الشكل التالي: