الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الإثنين، إن بر الصين الرئيسي سجل 23 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد انخفاضا من 33 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية، أن جميع الحالات وافدة من الخارج مضيفة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي إلى 94842 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.