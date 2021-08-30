كورونا فى كوريا الجنوبية .. 1.487 إصابة جديدة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية 1,487 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع إجمالى الإصابات إلى 250,051 إصابة.





وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أنه تم أيضا تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بسبب الإصابة بكورونا مما يرفع الإجمالى إلى 2,284 وفاة.

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