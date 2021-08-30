التسجيل في منصة روضتي السعودية 1443 بالخطوات موقع وزارة التعليم السعودية

التسجيل في منصة روضتي وزارة التعليم مع خطوات التسجيل 1443التسجيل في منصة روضتي، وهو من أهم ما يهتم به أولياء الأمور في تلك الأيام، نظرا لما يعانيه الآباء والأمهات من نقص في رياض الأطفال في المدارس، فيسعى الجميع للحجز مبكرا في تلك المنصة، وهي منصة تابعة لنظام نور، وقد تم إنشائها من خلال وزارة التربية والتعليم السعودية، حيث كان لابد من وجود بديل لحل النقص في تلك الأماكن في المملكة السعودية، حيث تتيح تلك المنصة والتسجيل من خلالها إلكترونيا، وهذا عبر شبكات الإنترنت، بالدراسة من خلال هذا التسجيل، حيث تتيح جميع الخدمات التعليمية للأطفال في مرحلة رياض الأطفال، وهذا تحت إشراف كامل من وزارة التربية والتعليم بالسعودية.

التسجيل في منصة روضتي

ولا بد من اتباع خطوات حين التسجيل الإلكتروني حتى يتسنى للأطفال في مرحلة رياض الأطفال الاستفادة التامة من تلك المنصة، والتي تقدم أعمالا تفيد المجتمع السعودي، وهذا من خلال الاهتمام بالطفل منذ الصغر، وتلك الخطوات نلخصها فيما يلي:

الدخول على رابط منصة روضتي عبر تطبيق الهاتف مباشرة.

ثم التسجيل من خلال أيقونة ولي الأمر.

تسجيل الأرقام التي تظهر على الشاشة، حيث تتحري الدقة حين التسجيل.

إنشاء حساب على المنصة، باسم ولي الأمر، حيث يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة، من الاسم، ورقم بطاقة الهوية السارية، ولابد من إدخال رقم الجوال الخاص.

إدخال البريد الإلكتروني، حيث من الممكن أن يكون همزة الوصل بين المنصة وولي الآمر.

كتابة كلمة سر خاصة، مع المعاودة بكتابتها لتأكيدها.

يقوم بعد الانتهاء من التسجيل بإدخال بيانات الطفل، بوضع صورة شخصية له، وكتابة كافة البيانات التي يطلبها الموقع ، مع الحفظ.

إضافة صورة للطفل المطلوب التسجيل في منصة روضتي باسمه.

تحديد كلمة سر خاصة ببيانات الطفل، حيث يستطيع الرجوع إليها من قبل ولي الأمر، مكونة من 4 أرقام مختلفة.

اختيار عدد المرات التي يريد ولي لأمر استخدام الطفل فيها للمنصة.

وزارة التعليم السعودية

وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم بالسعودية، إمكانية التسجيل في منصة روضتي، من سن 3 سنوات، حتى سن 6 سنوات، وهذا لتحفيز الطلاب وتعزيز مهاراتهم الإلكترونية، حيث يمكن التعليم من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة، وهذا من خلال الألعاب التعليمية المميزة، والكثير من الفيديوهات التعليمية، التي يتم عرضها من خلال المنصة، والتي تحفز قدراتهم العقلية، والقدرة على الاستيعاب.

كما تعرض المنصة العديد من القصص المسلية، والتي تعمل على عدم ملل الأطفال من التعليم عن بعد، كما تتابع المنصة مستوى الطفل، وهذا من خلال التقارير المقدمة والمستمرة، من المنصة لولي الأمر حتي يتابع مستوى طفله، دون اللجوء إلى الازدحام، في تلك الظروف التي يمر بها العالم.