وفاة الممثل الأميركي إد أسنر عن 91 عاما

قالت أسرة الممثل الأميركي إد أسنر الحاصل على سبع جوائز إيمي إنه توفي عن عمر يناهز 91 عاما. وتوفي أسنر في منزله محاطًا بأسرته حسبما قال وكيل الدعاية الخاص به لوسائل الإعلام.

وأدى أسنر أدوار في عدة مسلسلات تلفزيونية من بينها (ذا ماي تيلور مور شو) و(لو غرانت) في السبعينات والثمانينات وشارك بصوته أيضا في فيلم الرسوم المتحركة الشهير (آب) عام 2009. وأكدت أسرته وفاته على حسابه على تويتر. اشتهر أسنر بسياساته الليبرالية وفترة عمله كرئيس لنقابة ممثلي الشاشة في الثمانينات عندما انتقد تورط الولايات المتحدة في أميركا الوسطى أثناء إدارة الرئيس السابق لاتحاد الممثلين، الرئيس رونالد ريغان.

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