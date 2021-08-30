الرئيس الجزائري يوقع مرسوما يستدعي الهيئة الناخبة

الرئيس الجزائري يوقع مرسوما يستدعي الهيئة الناخبةوقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الأحد، عن بيان لرئاسة الجمهورية، القول: "وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، السبت 28 أغسطس 2021، مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم السبت 27 نوفمبر 2021".

وتضمن نفس المرسوم الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 15 سبتمبر المقبل".