رابط تسجيل دخول منصة مدرستي للطلاب madrasati 1443 عبر تطبيق توكلنا

يبحث الآلاف من الطلاب في المملكة العربية السعودية عن رابط تسجيل دخول منصة مدرستي للطلاب على محرك البحث “جوجل”، وتُعتبر منصة مدرستي المنصة التعليمية الأولى في المملكة والتي قد أطلقتها وزارة التعليم السعودية بهدف متابعة الطلاب لدروسهم اليومية وعمل الواجبات المنزلية إلكترونياً، وقد تم إطلاق المنصة من أجل استكمال العام الدراسي بسبب غلق وزارة التعليم لجميع المدارس بسبب انتشار فيروس كورونا حفاظاً على الصحة العامة للطلاب، وتستخدم المنصة أحدث الأساليب التكنولوجية في عرض المعلومة للطالب وتسهيل عملية التواصل بين الطلاب والمعلمين، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” رابط وخطوات التسجيل في منصة مدرستي للطلاب عبر تطبيق توكلنا كما وضحنا لكم كيفية تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت، فتابعونا.

تسجيل دخول منصة مدرستي للطلاب

يستطيع الطالب تسجيل الدخول إلى موقع منصة مدرستي الرسمية للتعليم عن بعد، ونوضح لكم جميع خطوات التسجيل كالتالي:

الخطوة الأولى يجب الدخول إلى موقع منصة مدرستي الإلكترونية.

ثانياً انقر على كلمة “تسجيل دخول بحساب مايكروسوفت”.

ثالثاً ادخل كل البيانات والمعلومات المطلوبة على الصفحة الرسمية للمنصة مثل البريد الإلكتروني وكلمة المرور من توكلنا.

رابعاً اضغط على كلمة “دخول” لتقوم بالإنتقال إلى الصفحة الرسمية لمنصة مدرستي.

خامساً ادخل كلمة مرور قوية على موقع منصة مدرستي وستستقبل رسالة على جوالك لمصادقة الحساب الخاص بك.

منصة مدرستي

نجحت منصة مدرستي التعليمية في استكمال الطلاب للعام الدراسي الماضي بدون أي مشاكل حيث كان العام الدراسي مهدد بالتأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا في المملكة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية قد اتخذت قرار العام الماضي بغلق كافة المدارس في المملكة والإعتماد فقط على التعليم عن بعد، وقد قدمت منصة مدرستي تجربة تعليم رائعة من حيث متابعة الطلاب لدروسهم اليومية والإطلاع على جميع الدروس في كافة المراحل التعليمية المختلفة على الموقع بالإضافة إلى إمكانية عمل واجباتهم المنزلية إلكترونياً، ومع بداية العام الدراسي الجديد زادت معدلات البحث عن منصة مدرستي لتسجيل الطلاب دخولهم على المنصة لبدء الدراسة ومتابعة دروسهم من خلال المنصة.