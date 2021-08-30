رابط تسجيل روضة نظام نور 1443 برقم الهوية والمستندات المطلوبة للتقديم

تسجيل روضة نظام نور 1443 من أكثر الاشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت العديد من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية في الأيام الحالية وخاصة قبل بداية العام الدراسي الجديد وذلك لأن يقومون بعملية تسجيل الابناء في رياض الاطفال من اجل الالتحاق بها في العام الدراسي الجديد والذي أوشك علي الانطلاق.تسجيل روضة نظام نور 1443
صرحت وزارة التعليم السعودية بأن التسجيل في مرحلة رياض الاطفال سيكون عبر نظام نور الإلكتروني وذلك لأن تسهل علي كل من الطلاب وأولياء الأمور التسجيل في تلك المرحلة وقد عملت الوزارة علي توفير عدد كبير من الخدمات لكافة الطلاب علي نظام نور ومنها التحويل من مدرسة إلي أخري أو النقل المدرسي والاستعلام عن النتائج من خلالة.المستندات المطلوبة للتسجيل في رياض الاطفال
حددت وزارة التعليم السعودية عده اوراق لابد من أن تتوافر وذلك حتي يتم اكتمال مرحلة التسجيل في الروضة سواء الحكومية أو الاهلية وهي:
- شهادة التخصنات للطفل حتي عمر مستوي الروضة المقدم له.
- صورة من شهادة الكشف الطبي.
- سجل الاسرة المقيد فيها الطفل.
- نسخة طبق الاصل من شهادة ميلاد الطفل.
- عدد 9 صور شخصية للطفل.
- أن يكون عمر الطالب يتوافق مع المستوي الدراسي المقدم له.
- يجب أن يتم اختيار الروضة القريبة من محل اقامة الطالب.
- يشترط أن يكون الطالب له القدرة البدنية علي الدراسة في الروضة.
حتي تتمكن من التسجيل في رياض الاطفال من خلال نظام نور يجب عليك القيام بمجموعة متعددة من الخطوات حيث أن هذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية:-
- زيارة موقع نظام نور علي شبكة الأنترنت.
- تكتب أسم المستخدم ثم رقم السر.
- إدخال رقم التحقق البشري.
- الضغط علي زر الدخول.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة تسجيل الابناء.
- اختيار تسجيل الروضة من القائمة.
- تكتب أسم الطالب ثم رقم الهوية أو رقم الإقامة.
- تحديد صلة القرابة بينك وبين الطالب.
- بعد ذلك تقوم بتحديد الروضة التي ترغب في التسجيل فيها.
- الضغط علي زر التسجيل.
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تسجيل روضة نظام نور 1443 من أكثر الاشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت العديد من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية في الأيام الحالية وخاصة قبل بداية العام الدراسي الجديد وذلك لأن يقومون بعملية تسجيل الابناء في رياض الاطفال من اجل الالتحاق بها في العام الدراسي الجديد والذي أوشك علي الانطلاق.تسجيل روضة نظام نور 1443
صرحت وزارة التعليم السعودية بأن التسجيل في مرحلة رياض الاطفال سيكون عبر نظام نور الإلكتروني وذلك لأن تسهل علي كل من الطلاب وأولياء الأمور التسجيل في تلك المرحلة وقد عملت الوزارة علي توفير عدد كبير من الخدمات لكافة الطلاب علي نظام نور ومنها التحويل من مدرسة إلي أخري أو النقل المدرسي والاستعلام عن النتائج من خلالة.المستندات المطلوبة للتسجيل في رياض الاطفال
حددت وزارة التعليم السعودية عده اوراق لابد من أن تتوافر وذلك حتي يتم اكتمال مرحلة التسجيل في الروضة سواء الحكومية أو الاهلية وهي:
- شهادة التخصنات للطفل حتي عمر مستوي الروضة المقدم له.
- صورة من شهادة الكشف الطبي.
- سجل الاسرة المقيد فيها الطفل.
- نسخة طبق الاصل من شهادة ميلاد الطفل.
- عدد 9 صور شخصية للطفل.
- أن يكون عمر الطالب يتوافق مع المستوي الدراسي المقدم له.
- يجب أن يتم اختيار الروضة القريبة من محل اقامة الطالب.
- يشترط أن يكون الطالب له القدرة البدنية علي الدراسة في الروضة.
حتي تتمكن من التسجيل في رياض الاطفال من خلال نظام نور يجب عليك القيام بمجموعة متعددة من الخطوات حيث أن هذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية:-
- زيارة موقع نظام نور علي شبكة الأنترنت.
- تكتب أسم المستخدم ثم رقم السر.
- إدخال رقم التحقق البشري.
- الضغط علي زر الدخول.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة تسجيل الابناء.
- اختيار تسجيل الروضة من القائمة.
- تكتب أسم الطالب ثم رقم الهوية أو رقم الإقامة.
- تحديد صلة القرابة بينك وبين الطالب.
- بعد ذلك تقوم بتحديد الروضة التي ترغب في التسجيل فيها.
- الضغط علي زر التسجيل.
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