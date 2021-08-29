فيديو.. اندلاع حريق ضخم فى مبنى سكنى من 20 طابقا فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وتصاعد عمود من الدخان الأسود من مبنى "تورى دى مورو" الخرسانى، وشوهد على بعد عدة كيلو مترات.

واستمرت النيران فى الاشتعال لنحو ثلاث ساعات بعد استجابة العشرات من سيارات الإطفاء والإسعاف للإنذار.

وأكد عناصر الإطفاء لصحيفة "كورييرى ديلا سيرا" أن الحريق كان محدودا ساعة وصولهم، وإنهم تمكنوا من الوصول إلى الطابق العلوى من المبنى لإجلاء السكان.

وفى غضون ساعة، كانت النيران قد انتشرت من الطابق الخامس عشر، الذى بدأ الحريق فيه على ما يبدو، والتهمت واجهة المبنى بأكملها.

المبنى الذى يبلغ ارتفاعه ستين مترا، جزء من مشروع تطوير حديث، وصمم ليبدو وكأنه عارضة سفينة، وثبت فوق سطحه شراع من الألومنيوم، احترق وسقط إثر الحريق.

وخطط المشروع الأصلى تشير إلى أن المبنى يتكون من 16 طابقا سكنيا بالإضافة إلى طابقين تحت الأرض.