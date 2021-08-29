بالاسماء : المدارس التي سيكون فيها دوام الطَّلبة بالتناوب

دوت الخليج :- أعلنت وزارة التربية والتعليم الأحد، قائمة أسماء المدارس التي سيكون فيها دوام الطلبة بالتناوب. وقالت الوزارة، إن قرار التناوب جاء نظرا للتزايد في أعداد الطلبة القادمين إلى القطاع الحكومي والذين تم استيعابهم. وتاليا أسماء المدارس:

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