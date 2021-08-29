موعد اختبار كفايات المعلمين 2021 – 1443 طريقة التسجيل عبر المركز الوطني للقياس

موعد اختبار كفايات المعلمين 2021 وطريقة التسجيل عبر المركز الوطني للقياس؛ حيث يعد اختبار الرخص المهنية أحد الاختبارات التي تنظمها هيئة تقويم التعليم والتدريب، بهدف إعداد جيل من المعلمين قادر على النهوض بالعملية التعليمية من خلال تنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتعزيز قدراتهم على مزاولة مهنة التعليم، الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 بشأن مستوى التعليم في السعودية، ليس هذا فحسب بل ترجع أهمية اجتياز اختبار الرخص المهنية في أنه أداة وزارة التعليم في المفاضلة بين المعلمين.

موعد اختبار كفايات المعلمين

يعد اختبار الرخص المهنية أحد المتطلبات الأساسية للحصول على الرخصة المهنية، وتتولى هيئة تقويم التعليم والتدريب تحديد موعد اختبار كفايات المعلمين 2021 /1443 لكافة المعلمين في مختلف المدارس الحكومية والأهلية بالمملكة العربية السعودية، وفيما يلي مواعيد اختبار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات عبر موقع قياس لعام 2021 /1443:

التسجيل في اختبار كفايات المعلمين 2021 للمعلمين في المدارس الأهلية، سيكون في الفترة من 15 حتى 17 من شهر ديسمبر القادم.

للمعلمين في المدارس الأهلية، سيكون في الفترة من 15 حتى 17 من شهر ديسمبر القادم. التقديم في اختبار كفايات المعلمين 1443 في مدارس التعليم العام، في الفترة من 18 وحتى 24 ديسمبر 2021.

التسجيل في اختبار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات الجدد سيكون ابتداءً من 25 وحتى 28 ديسمبر 2021.

كما أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد التسجيل في اختبار كفايات المعلمين لجميع الفئات “العاجل”، على أن يكون في الفترة من 28 ديسمبر 2021 وحتى 28 فبراير 2022، أما عن التسجيل المتأخر سيكون اعتبارًا من 1 حتى 18 مارس 2022 م.

التسجيل في اختبار كفايات المعلمين

يستطيع كافة المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية والحكومية بالسعودية التسجيل في اختبار كفايات المعلمين 2021 /1443 الذي تنظمه هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويتم التسجيل عبر المركز الوطني للقياس بالخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي المركز الوطني للقياس. القيام بتسجيل بيانات الحساب الشخصي ، أو إنشاء حساب جديد. النقر على أنا لست روبوت، ومن ثم خيار تسجيل الدخول. النقر على اختبارات المعلمين المتاحة. العمل على اختيار الرخص المهنية للمعلمين 2021. الموافقة على الإرشادات. العمل على تحديد مقر الاختبار. القيام بتحديد موعد اختبار كفايات 2021 من بين المواعيد المتاحة. العمل على اختيار طريقة سداد رسوم الاختبار. النقر على خيار إرسال.

الاستعلام عن اختبار الرخص المهنية

بإمكان المعلمين والمعلمات الاستعلام عن مواعيد التسجيل في اختبار الرخص المهنية 2021 إلكترونيًا عبر موقع قياس بالخطوات التالية:

تسجيل بيانات الدخول في موقع قياس. الانتقال إلى تبويب الاختبارات المهنية. النقر على اختبار كفايات المعلمين 2021 “اختبار الرخص المهنية”. الانتقال إلى الجدول الزمني المحدد للاختبار.

في النهاية نكون قدمنا موعد اختبار كفايات المعلمين 2021 /1443، بالإضافة إلى طريقة التسجيل في اختبار كفايات المعلمين للحصول على الرخصة المهنية للمعلم.