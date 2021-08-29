منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب وولي الأمر 1443 رابط منصة مدرستي مايكروسوفت

يتثنى للطالب الجديد تسجيل الدخول إلي منصة مدرستي التعليمية لمتابعة الحصص الدراسية وحل الواجبات من خلال اتباع الطريقة التالية:

طريقة تسجيل طالب في منصة مدرستي عبر توكلنا تتيح وزارة التربية والتعليم السعودية كل سبل المعرفة والعلم للطلاب من خلال الخدمات الهامة التي تقدمها عبر madrasati تسجيل دخول , حيث تتيح المنصة للطالب الجديد تسجيل الدخول عبر تطبيق توكلنا من خلال اتباع الخطوات التالية : تسجيل الدخول من خلال تطبيق توكلنا.

أو يمكنك تحميل التطبيق من خلال متجر التطبيقات.

يتم التسجيل عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

سيتم نقلك إلى علامة التبويب “حسابي” والنقر فوق حقل بيانات منصة مدرستي.

يتم تحديد المستخدم والنقر فوق كلمة “إرسال” في قائمة السياق.

سيتلقى الطلاب رسالة نصية قصيرة على الهاتف تحتوي على كلمة المرور.

يتم الوصول إلى منصة مدرستي.

انقر على أيقونة مربع تسجيل الدخول للطلاب.

يجب إدخال اسم المستخدم الذي تم الحصول عليه من تطبيق “توكلنا” ثم الضغط على كلمة “التالي”.

أخيرًا ، انقر فوق مربع تسجيل الدخول. منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams

هناك العديد من الخطوات التي تم اتخاذها لإنشاء حساب جديد على Microsoft Teams ، وخطوات التسجيل كالتالي: قم بالولوج إلى Microsoft Teams.

في الجزء العلوي من الصفحة ، انقر فوق مربع إنشاء حساب مجاني.

قم بإدخال عنوان البريد الإلكتروني الجديد ، ثم انقر فوق التالي.

يتم كتابة معلومات حساب المدرسة.

تتم كتابة كلمة المرور الجديدة ويتم اتباع التعليمات حتى اكتمال التسجيل. وبذلك تكون انتهيت من التسجيل لمنصة مدرستي بحساب Microsoft Teams.

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