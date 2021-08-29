مرسوم رئاسى بإجراء الانتخابات المحلية فى الجزائر 27 نوفمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يقضى باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، يوم 27 نوفمبر المقبل، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.





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