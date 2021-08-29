نصرالله: سفينة نفط ثالثة ستتوجه من إيران إلى لبنان

دوت الخليج :- كشف أمين عام جماعة "حزب الله" اللبنانية حسن نصرالله، الجمعة، عن اتفاق مع إيران للبدء بتحميل سفينة ثالثة من المشتقات النفطية إلى لبنان.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لنصرالله في "الذكرى السنوية الرابعة للتحرير الثاني"، نقلتها بعض القنوات اللبنانية منها قناة "المنار" المقربة من الحزب.

وقال: "تم الاتفاق مع الإيرانيين على البدء بتحميل سفينة ثالثة من المشتقات النفطية إلى لبنان"، وأضاف: "نحن بحاجة إلى أكثر من 3 سفن لمواجهة المرحلة القريبة المقبلة".

وفي 19 أغسطس/آب الجاري قال نصر الله، إن سفينة وقود إيرانية في طريقها إلى بلاده، وقال في 22 من ذات الشهر، إن سفينة النفط الثانية ستبحر إلى لبنان خلال أيام وسيلحق بها سفن أخرى.

وحتى الآن لم يعلن عن وصول أي سفينة قادمة من إيران إلى الأراضي اللبنانية، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الحكومة حول تلك السفن والمكان الذي ستفرغ فيه حمولتها ولصالح من.‎

ويعاني لبنان منذ أكثر من شهرين نقصا حادا في المحروقات، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي الكافي لاستيراده.

وشدد نصرالله في كلمته اليوم، على "أهمية تشكيل الحكومة في أسرع وقت من أجل البدء بالحلول للأزمات".

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، كلف الرئيس ميشال عون، نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة تصريف الأعمال التي استقالت بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020. ولا تزال المشاورات قائمة بينهما للاتفاق على صيغة حكومية.

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