خطة الحكومة: استكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي بتكلفة 55 مليون دينار

دوت الخليج :- أعلنت الحكومة في خطة للأولويات الاقتصادية للعامين القادمين استكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي مع (مصر، فلسطين، العراق، لبنان) بكلفة 55 مليون دينار.

ووفق وثيقة الأولويات التي اطلعت عليها هلا أخبار، فإن الخطة تستهدف رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين الأردن ومصر إلى 1100 ميجا واط.

ورفع قدرة خط الربط الكهربائي بين الأردن وفلسطين إلى 80 ميجاواط، وتنفيذ مشروع الربط الأردني العراقي 400 ك.ف.

كما تهدف إلى الربط الكهربائي مع لبنان بعد إعادة تشغيل خط الربط مع سوريا.

وذكرت الحكومة أنها تمتلك المخصصات لذلك حيث ستتوزع بين الموازنة العامة بقيمة 30 مليون دينار و25 مليون دينار عبر وزارة التخطيط ضمن برامج USAID.