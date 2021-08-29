استكمالاً لما يقدمه بنك الرياض من دعم لمنظومة التعليم في المملكة العربية السعودية عن طريق العروض التمويلية المتنوعة والمختلفة عما تقدمه المؤسسات المالية الأخري ، فقد رصد بنك الرياض خطة شاملة لدعم التعليم الجامعي بمجموعة متعددة من عروض التمويل ، ليتيح بذلك مجالاً لأبناء المملكة والمقيمين فيها من التمتع بفرصة التعليم الجامعي وما بعد الجامعي ، بتسهيلات مالية ودعم مادي مناسب لاحتياجات الطلاب وذويهم ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم أهم مميزات الباقة الرقمية لطلاب الجامعات من بنك الرياض ، وما تقدمه من خدمات رقمية عن طريق تطبيق الجوال ومنصة موقع إلكتروني ، مع مجموعة قنوات رقمية متنوعة يمكن لصاحب الحساب التسجيل بها ، وتطبيقات الموثقية المختلفة وتطبيق الساعة الذكية المرتبطة بالموبايل.

الباقة الرقمية لطلاب الجامعات من بنك الرياض

يتيح البنك لعملاؤه من طلاب الجامعات مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية عبر صفحة البنك بما يكفي الباقة الرقمية لطلاب الجامعات بنك الرياض مثل :

وتتميز الباقية بعدد من الخدمات مثل اصدار فوري للبطاقة الرقمية ، و خدمة صوتك يكفي الباقة الرقمية لطلاب الجامعات و خدمة الباقة الرقمية لطلاب الجامعات riyad pay.

فتح حساب جاري أونلاين للطالب

يستطيع غير العملاء الآن فتح حساب جاري لدي بنك الرياض في دقيقتين من خلال الخدمات الأون لاين ، ومن ثم يقوم بتسجيل استمارة فتح حساب جاري للطالب وبعد ذلك يقوم بدمج الحسابين معاً عن طريق خدمات أونلاين الرياض ، ويمكن فتح الحساب بالخطوات التالية :

أولاً نقوم بالدخول لموقع بنك الرياض علي الإنترنت.

ثانياً تقديم طلب فتح الحساب وتعبئة النموذج الخاص بذلك.

ثالثاً توثيق البيانات الشخصية لصاحب الحساب عن طريق منصة أبشر الرقمية.

رابعاً نستقبل بطاقة الصراف الآلي ” مدي – بنك الرياض ” علي العنوان المسجل بالبيانات.

ويمكن لعملاء بنك الرياض من طلاب الدراسات العليا ، الاستفادة من عرض التمويل التعليمي من بنك الرياض بالتعاون مع جامعة الملك سعود ، والذي يتيح تقسيط نفقات الدراسات العليا للطلاب لدي جامعة الملك سعود علي أقساط ميسرة وفترات تقسيط مرنه وبدون أي فوائد علي التمويل ، وفق نظام متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.