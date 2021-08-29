طريقة عمل مكعبات تنظيف المرحاض … لن تحتاجي فرشاة أو منظف

في هذا المقال تعرف على طريقة عمل مكعبات تنظيف المرحاض في المنزل وطرق مختلفة منزلية من أجل تنظيفه؛ حيث يعتبر المرحاض من أهم الأجزاء في المنزل التي تحتاج إلى التنظيف بشكل مستمر، وذلك حتى لا تتكون البقع الجيرية والبقع الصفراء التي تغير لون المرحاض، كذلك التنظيف المستمر لها يمنع تراكم البيكتريا والمواد الضارة التي تنتقل العدوى من خلالها إلى جميع مستخدمي المرحاض.طريقة عمل مكعبات تنظيف المرحاض
من خلال بعض المكونات يمكنكم صنع مكعبات لتنظيف المرحاض والتخلص من البقع الصفراء والجير، وتكون بمكونات متواجدة في أي منزل.
أولاً المكونات
- كوب من بيكربونات الصوديوم.
- ربع كوب من ملح الليمون.
- ملعقة صغيرة من صابون الأطباق.
طريقة التحضير:
- تخلط جميع المكونات السابقة من ملح الليمون وصابون الأطباق وبيكربونات الصوديوم بشكل جيد.
- توضع المكونات السابقة بعد خلطها في قوالب الثلج التي تتخذ شكل المكعبات.
- توضع المكونات السابقة في القوالب داخل الفريزر على الأقل أربع ساعات.
- قم بإلقاء المكعبات من المكونات السابقة داخل قاع المرحاض دون الحاجة إلى استخدام منظف خاص.
- يمكن استخدام الفرشاة من نوع مناسب وذلك لحك المرحاض والتخلص من البقع الموجودة به.
- بعد ذلك يمكنك غسل المرحاض بالمياه وذلك لتنظيفه بشكل تام.
هناك مجموعة من الطرق الأخرى المنزلية يمكن من خلالها تنظيف المرحاض والتخلص نهائيا من البقع الصعبة الموجودة عليه وجعل رائحته جيدة، وتشمل هذه الطرق ما يلي:
- يمكن استعمال خليط من الملح والخل وذلك لتنظيف أرضيات الحمام؛ حيث يعمل هذا الخليط على فوران البقع الموجودة بها وتنظيفها.
- خليط من الماء مع الليمون، ويمكن استخدام هذا الخليط من أجل تنظيف أرضيات الحمام أو أرضيات المنزل بشكل كامل.
- مخلوط البيكنج صودا مع الخل له دور فعال في فوران البقع، كما يتخلص بشكل تام من البقع الجيرية.
- يمكن رش الخل الأبيض على أرضيات الحمام وقاع المرحاض؛ فهو يتخلص بشكل نهائي من اصفرار السيراميك ويعمل على تطهير الأرضيات.
- أنواع المنظفات التي تقضي على البقع وتعمل على تطهير أرضيات الحمام من البكتيريا والجراثيم.
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في هذا المقال تعرف على طريقة عمل مكعبات تنظيف المرحاض في المنزل وطرق مختلفة منزلية من أجل تنظيفه؛ حيث يعتبر المرحاض من أهم الأجزاء في المنزل التي تحتاج إلى التنظيف بشكل مستمر، وذلك حتى لا تتكون البقع الجيرية والبقع الصفراء التي تغير لون المرحاض، كذلك التنظيف المستمر لها يمنع تراكم البيكتريا والمواد الضارة التي تنتقل العدوى من خلالها إلى جميع مستخدمي المرحاض.طريقة عمل مكعبات تنظيف المرحاض
من خلال بعض المكونات يمكنكم صنع مكعبات لتنظيف المرحاض والتخلص من البقع الصفراء والجير، وتكون بمكونات متواجدة في أي منزل.
أولاً المكونات
- كوب من بيكربونات الصوديوم.
- ربع كوب من ملح الليمون.
- ملعقة صغيرة من صابون الأطباق.
طريقة التحضير:
- تخلط جميع المكونات السابقة من ملح الليمون وصابون الأطباق وبيكربونات الصوديوم بشكل جيد.
- توضع المكونات السابقة بعد خلطها في قوالب الثلج التي تتخذ شكل المكعبات.
- توضع المكونات السابقة في القوالب داخل الفريزر على الأقل أربع ساعات.
- قم بإلقاء المكعبات من المكونات السابقة داخل قاع المرحاض دون الحاجة إلى استخدام منظف خاص.
- يمكن استخدام الفرشاة من نوع مناسب وذلك لحك المرحاض والتخلص من البقع الموجودة به.
- بعد ذلك يمكنك غسل المرحاض بالمياه وذلك لتنظيفه بشكل تام.
هناك مجموعة من الطرق الأخرى المنزلية يمكن من خلالها تنظيف المرحاض والتخلص نهائيا من البقع الصعبة الموجودة عليه وجعل رائحته جيدة، وتشمل هذه الطرق ما يلي:
- يمكن استعمال خليط من الملح والخل وذلك لتنظيف أرضيات الحمام؛ حيث يعمل هذا الخليط على فوران البقع الموجودة بها وتنظيفها.
- خليط من الماء مع الليمون، ويمكن استخدام هذا الخليط من أجل تنظيف أرضيات الحمام أو أرضيات المنزل بشكل كامل.
- مخلوط البيكنج صودا مع الخل له دور فعال في فوران البقع، كما يتخلص بشكل تام من البقع الجيرية.
- يمكن رش الخل الأبيض على أرضيات الحمام وقاع المرحاض؛ فهو يتخلص بشكل نهائي من اصفرار السيراميك ويعمل على تطهير الأرضيات.
- أنواع المنظفات التي تقضي على البقع وتعمل على تطهير أرضيات الحمام من البكتيريا والجراثيم.
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