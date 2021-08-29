مقتل عنصر بالحرس الثوري الإيراني على يد جماعة معارضة

كشف تقرير لجمعية ”هنغاو“ الحقوقية في كردستان إيران، عن مقتل عنصر من الحرس الثوري على يد جماعة معارضة للنظام الإيراني تُعرف بـ“صقور زاغروس“.

وقال التقرير المنشور، اليوم الأحد، إن عنصرًا بقوات الحرس الثوري الإيراني يُدعى ”طاهر بوردانات“ توفي، السبت، متأثرًا بجراح بليغة أُصيب بها بعد استهدافه، يوم الخميس الماضي، من قبل أعضاء من جماعة ”صقور زاغروس“ في مدينة مهاباد الواقعة بمحافظة كردستان غرب إيران.

من جهته، أكد حاكم مدينة مهاباد الإيرانية، عارف خدرلو، صحة مقتل عنصر الحرس الثوري، لافتًا إلى أن ”الشخص يتولى منصبًا رفيعًا بقوات الباسيج التابعة للحرس الثوري، وقد استُهدف بالرصاص من أمام منزله“.

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ووصف المسؤول الإيراني منفذي الهجوم بأنهم ”أعضاء جماعة إرهابية“، مشددًا على متابعة قوات الأمن للحادثة بشكل جدّي، وفق تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ”إيرنا“.

وعن هوية جماعة ”صقور زاغروس“، فقد أشارت تقارير لوسائل إعلام إيرانية إلى أن هذه الجماعة المعارضة قد أعلنت في وقت سابق مسؤوليتها عن عمليات أمنية استهدفت عناصر وقوات بالحرس الثوري.

وبحسب تقرير لإذاعة ”فردا“ المعارضة، فقد شنت جماعة ”صقور زاغروس“ هجومًا على قوات الحرس الثوري، العام 2016، حيث أسفر الهجوم عن مقتل 7 عناصر من الحرس الثوري، كما هاجمت دورية للحرس، العام 2018، تسببت في إصابة 4 من القوات الإيرانية.

وعادة ما تتهم السلطات الإيرانية الجماعات المعارضة لا سيما في المناطق التي تضم أقليات عرقية مثل كردستان، والأحواز بالعمالة للخارج، والتورط في مشاريع انفصالية لتقسيم البلاد، بينما تتهم هذه الجماعات، طهران، بانتهاك حقوق الإنسان، خاصة ضد الأقليات.

وكان آخر هجوم استهدف قوات الحرس الثوري الإيراني، وقع، أواخر يوليو الماضي، وأسفر عن مقتل 4 عناصر من سلاح القوات البرية التابعة للحرس في اشتباكات مسلحة بمنطقة غونيك الواقعة جنوب شرق إيران.

وكشف الحرس الثوري في بيان نشرته وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية حينها، أن 4 عناصر من قوات فيلق ”القدس“ التابع للقوات البرية للحرس قُتلوا إثر اشتباكات مسلحة في منطقة غونيك جنوب شرق البلاد.

ولم يحدد بيان الحرس الثوري هوية الجهة المسلحة التي قتلت عناصر قوات فيلق القدس، فيما وصف تقرير الوكالة الإيرانية الجماعة المسلحة بـ ”الأشرار“.